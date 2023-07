Opera conclusa, rimosso sovrappasso pedonale di Noverasco sulla Valtidone

Si sono concluse le operazioni di rimozione del sovrappasso pedonale di Noverasco sulla Valtidone per cui è stato necessario chiudere per tutta la notte e parte della mattinata di ieri la provinciale. Da questa mattina si avvieranno le operazioni di smantellamento e asporto del blocco. La ditta incaricata è intervenuta facendo arrivare sul posto una maxi gru che ha occupato entrambe le carreggiate della Valtidone. La passerella pedonale rimossa è stata sistemata sulla corsia di decelerazione all’ingresso di Noverasco, dove resterà fino a quando termineranno le operazioni di smaltimento: tempi previsti circa tre giorni. La chiusura della passerella che collegava le due realtà di Noverasco divise dalla ex statale 412 risale al 2018, quando caddero alcuni calcinacci sulla sede stradale. Come prima decisione urgente Città Metropolitana decise per la chiusura della passerella e la demolizione di una delle due rampe d’accesso. Per consentire l’attraversamento della strada era stato realizzato un passaggio pedonale a raso con semaforo molto pericoloso essendo la strada a scorrimento veloce nonostante il limite sia di 50 chilometri orari. La demolizione della passerella precede la posa di quella nuova i cui tempi verranno dettati prossimamente da Città Metropolitana. Mas.Sag.