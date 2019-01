Milano, 10 gennaio 2010 - Il governo ha firmato la lettera per la candidatura congiunta di Milano e Cortina ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Lo fanno sapere fonti dell'esecutivo, a margine della riunione del Consiglio dei ministri. "Sono soddisfatto per il via libera del governo alla candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali alle condizioni concordate. Un bel segnale: ora vinca il migliore!". Cosi' il sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti sulla firma alla lettera di candidatura di Milano-Cortina 2026.

A carico dello Stato ci saranno solo i costi necessari a garantire la sicurezza se Cortina e Milano si aggiudicheranno le Olimpiadi invernali del 2026. Dovrebbe essere questa, secondo quanto trapela da fonti M5S, la posizione del governo in vista della presentazione del dossier olimpico. Fin dall'inizio il Movimento era stato fermo nel sostenere che se si voleva proseguire nella candidatura a due, dopo che Torino si era sfilata, i costi sarebbero stati interamente a carico delle Regioni (Lombardia e Veneto) e dei due Comuni ospitanti. Ma in una lettera inviata nei giorni scorsi al governo, a firma dei sindaci Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina e dei governatori Attilio Fontana e Luca Zaia, i quattro enti si erano detti pronti alla firma di un accordo quadro "per assicurare la copertura degli oneri finanziari" per organizzare e gestire i Giochi, con l'impegno "a rifondere l'eventuale saldo negativo" tra incassi e costi sostenuti dallo Stato. Il governo però, secondo fonti M5S, non sarebbe intenzionato a sostenere alcun onere al di là di quelli per la sicurezza.