Ognissanti e Commemorazione dei defunti: gli orari dei cimiteri a Milano

Milano – Per agevolare la maggior affluenza di cittadine e cittadini, in occasione della Commemorazione dei defunti i cimiteri di Milano resteranno aperti dalle ore 8 alle 17.30 sino a giovedì 2 novembre, con la chiusura dei cancelli prevista per le ore 18. Lo fa sapere l'amministrazione comunale.

Le porte laterali del Cimitero Maggiore saranno aperte, secondo il normale orario, dalle 8.30 alle 17.30. Il Cimitero di Muggiano rimarrà aperto fino a venerdì 27 ottobre dalle 8.30 alle 11.45, mentre da sabato 28 a giovedì 2 novembre dalle 8.30 alle 11.45 e dalle 13.30 alle 16.30. Il Sacrario dei Caduti, in largo Caduti milanesi per la Patria, rimarrà aperto da sabato 28 a domenica 5 novembre dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.