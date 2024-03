Nuovo punto prelievi in via D’Annunzio . Risultati in sole 24 ore

Aumenta la rete capillare di punti prelievi nel Nord Milano. Da lunedì sarà attivo un nuovo servizio, sempre gestito dall’Asst, a Cormano in via D’Annunzio 7. I cittadini potranno recarsi liberamente, con ricetta, il lunedì e il mercoledì dalle 7,30 alle 9 e il sabato dalle 7,30 alle 9,30 sia per effettuare il prelievo che per ritirare i contenitori o gli esiti. Gli esami di routine saranno pronti in sole 24 ore. L’apertura di questo nuovo punto prelievi fa parte di un progetto complessivo dell’Asst Nord Milano, iniziato ormai due anni fa, per aumentare il numero di servizi di prossimità, anche negli spazi fuori dagli ospedali di Sesto e Bassini di Cinisello, per una sanità ancora più a misura e vicina alla comunità. Complessivamente, oggi, ci sono 15 punti prelievi in tutto il Nord Milano tra nosocomi, poliambulatori e farmacie convenzionate con l’Asst. La.La.