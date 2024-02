Nuovo polo sportivo al via: "Dedicato alle famiglie"

Sono iniziati in questi giorni gli scavi in via Alberti, per il nuovo impianto sportivo che sarà realizzato con i fondi del Pnrr ottenuti dal Comune. La nuova struttura, che si estenderà su ottomila metri quadrati, vede un investimento di 1,5 milioni di euro e ha l’obiettivo di diventare un polo sportivo per le famiglie. "Il nuovo centro sportivo interagirà anche con l’asilo nido La Nave e con la scuola dell’infanzia Sempione – ha annunciato il sindaco Giacomo Ghilardi –. Ci saranno infatti spazi dedicati per lo sviluppo motorio e cognitivo dei bambini fino a sei anni".

Il nuovo polo si comporrà di due parti, una al coperto e un’altra struttura per la pratica sportiva all’aperto. In particolare l’area sarà destinata a un pubblico di bambini, genitori, neo-mamme e famiglie con l’intenzione di creare appunto una sinergia con i vicini servizi. Sono stati progettati alcuni spazi specificamente pensati per lo sviluppo motorio e cognitivo della fascia di età da zero a sei anni. L’aggiudicazione di un milione e mezzo di euro di risorse del Pnrr permetterà di realizzare una struttura, che comprende anche un giardino per la pratica sportiva all’aperto. Quest’area ospiterà discipline orientate al benessere psicofisico e allo sviluppo della capacità sensoriale ed espressiva: in particolare vi troveranno sede la ginnastica artistica, la danza e le arti marziali. Saranno integrati anche percorsi dedicati al rispetto di sé stessi, degli altri e dello spazio pubblico. Quello di via Alberti sarà, insomma, un vero e proprio impianto sportivo polivalente.

"La nostra città prenderà quella forma che tanto auspicavamo all’inizio del nostro mandato – ha sottolineato Ghilardi – . Una città con maggiori servizi, con spazi dove vivere la socialità e lo sport in senso ampio, con un’offerta adeguata alle famiglie e a tutti i cittadini". Nei mesi scorsi sono invece iniziati i lavori di riqualificazione e di efficientamento energetico del palazzetto di via XXV Aprile, che da decenni è la "casa" di tante associazioni e società sportive di Cinisello Balsamo e non solo. Anche in questo caso il restyling è stato reso possibile grazie ai fondi del Pnrr: il Comune si era infatti aggiudicato un milione di euro per le opere di miglioramento strutturale.