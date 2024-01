Nuovo Lido, sì al progetto esecutivo. Via al restyling da 26 milioni di euro

L’ultimo passaggio formale, l’approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune, è stato compiuto. I lavori per il “nuovo“ Lido inizieranno nel 2024. Lo scorso ottobre Palazzo Marino si era già portato avanti e aveva consegnato le chiavi del Lido di piazzale Lotto alla società Go Fit Life Science And Technology S.A, il gruppo iberico che nel novembre 2021 ha vinto il bando – unica offerta pervenuta – per la riqualificazione dello storico impianto con piscine inaugurato nel 1931.

Una determina municipale della fine del 2023 dà il via libera al progetto esecutivo. Non si sono più ostacoli sulla strada che porta al restyling del centro sportivo: i lavori dureranno due anni, fanno sapere dall’assessorato allo Sport.

Il progetto di Go Fit non prevede una semplice ristrutturazione, ma una completa rivisitazione degli spazi e dei servizi del Lido. Dalla maxipiscina per nuotare tre mesi all’anno, il Lido diventerà un laghetto per praticare canoa e kayak tutto l’anno.

Il project financing proposto tre anni a Palazzo Marino dalla società spagnola prevede che la piscina estiva “di massa’’ diventi uno specchio d’acqua per alcuni sport acquatici. A parziale compensazione sarà realizzata una nuova piscina all’aperto di fianco all’attuale, ma molto più piccola, perché sarà grande appena 750 metri quadrati.

L’investimento iniziale da 25 milioni di euro, che prevedeva la totale riqualificazione anche degli spazi interni del Lido (6 mila mq) con zone wellness, cardiofitness, spogliatoi, è salito a 26.628.400 euro. Non sono cambiate, invece, le condizioni previste nell’accordo tra il Comune e il gruppo privato: concessione per 42 anni, 50 assunzioni e un canone d’affitto a favore del Comune di 80 mila euro l’anno. Le tariffe degli abbonamenti mensili? 59 euro per l’individuale, 89 euro per le famiglie, 75 euro per le famiglie con figli, 39 euro per disabili, pensionati, studenti e orari mattutini. Gli ingressi singoli alla piscina, invece, dovrebbero ricalcare le tariffe di Milanosport.