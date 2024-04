Nuovi indennizzi. Scontro in commissione

Scontro in quinta commissione tra Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti, e Simone Negri, consigliere regionale del Pd. All’ordine del giorno c’erano due temi caldi: le nuove modalità di rimborso dei pendolari delle linee lumaca, col passaggio dal bonus automatico per tutti gli abbonati, all’indennizzo su richiesta e, secondo tema, i profili di illegittimità rilevati dalle Authority nel contratto di servizio di Trenord. "La Lombardia – ha spiegato Lucente – si è dovuta attenere ad una delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti che non prevede più il bonus ma un indennizzo e siamo gli unici ad averne innalzato la quota al 30% del costo degli abbonamenti mensili e annuali. Preciso che il 10% dell’indennizzo è rimasto a carico di Trenord, il 20% aggiuntivo è a carico della Regione. Mentre il bonus era dato indistintamente a tutti gli abbonati di una tratta, compresi coloro che non avevano subito disservizi nel mese considerato, l’indennizzo è riconosciuto solo al viaggiatore in possesso di un abbonamento nel mese in cui si sono verificati i disservizi: un sistema più equo". Di diverso avviso Negri: "L’abolizione del bonus per i ritardi non è un obbligo di legge, si poteva rimodulare altrimenti. È una scelta politica pagata dai pendolari. Lucente, in commissione, dopo le critiche, ha tentato un blitz, in forma aggressiva e lamentosa, ma così facendo ha confermato quanto diciamo. L’assessore ha addotto il fatto che tutte le Regioni si comportano allo stesso modo, cercando di nascondere la ragione della scelta: risparmiare risorse a spese dei pendolari".