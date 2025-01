Nuova pista ciclabile in Lavater. E cambiano le regole della sosta

In piazzale Lavater è stata completata e istituita una nuova pista ciclabile percorribile in entrambi i sensi di marcia. La corsia per velocipedi è stata ricavata sul lato di via Morgagni e contestualmente sono stati previsti con relativa ordinanza comunale nuovi stalli per il posteggio delle due ruote. Ma non solo: Palazzo Marino ha di fatto rivisto la disciplina della sosta e delle precedenze intorno alla stessa piazza, vietando il parcheggio in alcuni tratti della piazza, ad esempio lungo quello che affaccia su via Stoppani. In altre aree del piazzale è stata invece istituita la sosta a pagamento, le strisce bluita la sosta a pagamento di qualsiasi dalle 8 alle 19 dei giorni feriali. Proprio ieri, a Milano, è stata presentata la ricerca dell’Osservatorio Focus2R, promossa da Confindustria Ancma (l’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) con Legambiente. Milano spicca in particolare per il numero di parcheggi per biciclette nei punti di interscambio, quali ad esempio le stazioni ferroviarie: 1.500 in tutto, prima insieme a Bologna. Subito dietro Firenze con 1.200. Cresce comunque il divario tra le città del Nord e quelle del Sud del Paese. La disponibilità media di piste ciclabili, pari a undici metri ogni 100 abitanti, è aumentata del 53,7% rispetto al 2015.

Giambattista Anastasio