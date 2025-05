Nuova fermata del bus Cassina-Melzo . Accordo raggiunto dopo la petizione

Bus Cassina-Melzo, si vede la soluzione, e la luce: accordo raggiunto con Città Metropolitana e enti del trasporto locale, "entro fine anno avremo una fermata, forse più, a Cassina". Solo due settimane fa, come si ricorderà, era stata protocollata in Comune una petizione corredata da oltre 660 firme e promossa da genitori di studenti "appiedati" che frequentano gli istituti scolastici superiori melzesi. E che da almeno due anni segnalavano il disagio. "Un problema per gli studenti e le famiglie, nonché per le scuole superiori melzesi - sottolineava la petizione - che non raccolgono iscritti da quest’area proprio per il problema collegamenti". Così, ieri, una nota dell’amministrazione comunale: "E’ in dirittura d’arrivo l’accordo fra comune e gestore della linea di trasporto pubblico per implementare le fermate e i transiti sul territorio cassinese. L’assessore alla viabilità Gaetano Greco, il comandante della polizia Locale Alessio Bosco, l’ufficio tecnico, Assolombarda e il sindaco Elisa Balconi sono finalmente riusciti a trovare la quadra per dare una risposta alle esigenze della comunità in tema di trasporto pubblico su gomma, dopo un iter durato sette mesi fatto di incontri, proposte e progetti".

La soluzione non sarebbe una nuova linea, ma la deviazione di una linea già esistente, che già collega con Melzo la località di Villa Fiorita, ma senza passare per l’abitato cassinese. Con gli enti sovracomunali e dei trasporti un negoziato non semplicissimo, "in ragione del fatto - così ancora Balconi - che la nostra città ha già buoni collegamenti con il circondario, oltre che la fermata del metro". Buoni collegamenti, ma nessuno per Melzo: dove si trovano tre gettonati istituti superiori della zona, l’ospedale, la stazione ferroviaria di riferimento. "Proprio per questo - così Balconi e Greco - ci siamo impegnati, concretamente e con convinzione. Un grazie di Greco in particolar modo all’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale per la condivisione degli sforzi.

Monica Autunno