Novate milanese, violenta rissa tra egiziani: uno ferito con arma da taglio

NOVATE MILANESE - Violenta lite tra due 18enni egiziani lunedì sera a Novate milanese, coinvolto anche un terzo connazionale di 36 anni, intervenuto per sedare la discussione. È successo nel centro cittadino, in via Bertola, i due egiziani coetanei hanno iniziato a discutere animatamente, toni duri e minacce poi è spuntata un arma da taglio e uno di loro è rimasto ferito. A quel punto è intervenuto l'altro egiziano per riportare la calma ma è stato inevitabilmente colpito anche lui in testa, con un oggetto contundente. Il 18enne sanguinante ha cercato di allontanarsi dal suo aggressore, percorrendo via Repubblica. Qualcuno, forse un passante, ha chiamato il 112. La centrale operativa ha inviato sul posto due ambulanze e un automedica. In via Bertola sono arrivate anche due pattuglie dei carabinieri. Dopo le prime cure mediche sul posto i tre egiziani sono stati portati in codice giallo e codice verde all'ospedale Niguarda e Sacco di Milano, non sono in pericolo di vita. I militari della locale stazione hanno raccolto le loro testimonianze, i motivi della lite sono da ancora da accertare ma verosimilmente sono da attribuire a problemi di mancato pagamento dell'affitto da parte di uno dei loro. Le indagini continuano per accertare le responsabilità.