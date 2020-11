Novate Milanese (Milano), 30 novembre 2020 - Incendio in una casa in via Fratelli Cairoli a Novate Milanese E' successo intorno alle 12 di oggi. A lanciare l'allarme i vicini di casa, che hanno sentito le grida "Al fuoco, al fuoco". Immediata la chiamata al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, Polizia Locale, ambulanza e poi carabinieri. Stando a quanto emerso non risultano feriti, anche se i danni sono ingenti. Le fiamme hanno preso il sopravvento sul tetto dell'abitazione e hanno raggiunto anche la casa confinante. Dalle prime ricostruzioni sembra che all'interno della casa non ci fosse nessuno, mentre la causa dell'incendio è ancora da verificare.

