No Meloni Day. la protesta degli studenti e le foto della premier imbrattata di vernice rosso sangue

Milano, 15 novembre 2014 - Foto della premier Giorgia Meloni con il volto imbrattato di vernice rossa e fumogeni colorati.

È partito da largo Cairoli il corteo degli studenti milanesi, un migliaio circa, per il “No Meloni day”, aperto da uno striscione firmato dai collettivi cittadini con scritto "Studenti in rivolta contro repressione, genocidio e merito".

Oltre all'immagine della presidente del Consiglio compaiono anche i volti dei ministri dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini e dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, ai quali si aggiunge quello del presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Presente anche un cartello con la foto del ministro della difesa, Guido Crosetto, sotto lascritta ''Complice del genocidio''.

Il corteo degli studenti milanesi

Tutti i cartelloni sono stati sporcati di rosso a simboleggiare il sangue. Al corteo sono esposte anche bandiere palestinesi e un'altra foto di Meloni con scritto "complice del genocidio".

Tra i cori e gli slogan gridati dagli studenti, anche "Contro la scuola dei padroni dieci cento mille occupazioni" e "Siamo tutti antifascisti".

Il corteo dei collettivi studenteschi del No Meloni Day di Milano si è fermato anche d avanti la sede di Assolombarda, in via Pantano 9. Alcuni manifestanti, con le mani sporche di vernice rossa, hanno srotolato uno striscione recante la scritta “Avete le mani sporche di sangue. L'alternanza uccide” per protestare contro l'esecutivo Meloni.

Un momento della protesta

L'arrivo del corteo che attraverserà le vie della città è previsto in piazza della Repubblica.