New Eagles volley, aquile in volo "Promozione bella e inattesa"

New Eagles volley Zibido; le aquile di Zibido passano in seconda divisione e scaldano il cuore di tutta la città. Le ragazze si sono classificate terze nella categoria di terza divisione alla fine del campionato Fipav di Pavia ma vincendo lo spareggio di venerdì scorso sono passate per la prossima stagione 2023-24 in seconda divisione. "Ripensando a questa stagione, l’unica cosa che mi viene da dire è pazzesco - commenta il direttore sportivo Laura Parnisari -. Abbiamo iniziato con tanti timori, chiedendo un grande impegno alle ragazze e alle loro famiglie e cercando di mettere a loro disposizione la competenza tecnica di coach Francesco e l’esperienza di gioco delle atlete-allenatrici Camilla e Miriana. L’idea era azzardata, ma la fiducia di tutti è stato il primo vero risultato che ci ha permesso partita dopo partita di arrivare a questa promozione tanto bella quanto inattesa. Da dirigente porterò nel cuore i sorrisi sulle facce delle ragazze, i cori e gli applausi dei tifosi sugli spalti e la partecipazione di tutta la comunità sportiva del nostro comune". Una menzione speciale al super coach Francesco Vescovi. Mas.Sag.