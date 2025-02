Nerviano, rubano un’auto e rapinano una farmacia. Poi scatta un folle inseguimento: fermati e arrestati a Lainate

Lainate (Milano), 28 febbraio 2025 – Armati di due pistole (poi risultate a salve) e con il volto coperto si sono avvicinati ad un padre e un figlio che stavano facendo una lezione di guida. Li hanno minacciati e rubato l'auto. E' successo l'altro giorno intorno alle 15.30 in un parcheggio di via Canova a Nerviano.

Un'ora dopo i due malviventi hanno rapinato una farmacia comunale di Garbagnate Milanese, con lo stesso modus operandi: sono entrati hanno minacciato il titolare e si sono fatti consegnare 200 euro. Poi a bordo della macchina rubata sono fuggiti verso Senago. E' scattato l'allarme.

Una pattuglia della stazione di Rho, in costante collegamento radio con la centrale operativa e con le altre pattuglie, ha intercettato i malviventi avviando un inseguimento, senza mai perderli di vista, sulle strade di Cesate, Senago, Garbagnate milanese e Lainate.

I due fuggitivi hanno fatto diverse manovre pericolose causando due incidenti stradali per fortuna senza gravi conseguenze per i conducenti delle altre macchine coinvolte. Quando sono giunti all'altezza di via Puccini di Lainate hanno abbandonato l'auto rubata e dopo essersi separati tra loro, hanno tentato di sottrarsi all'arresto scappando a piedi e nascondendosi all’interno di alcune proprietà private.

I due sono stati rintracciati, fermati e arrestati dai carabinieri della Compagnia di Rho e di Legnano. In manette per concorso in duplice rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale sono finiti un 26enne ed un 28enne, entrambi italiani. Gli arrestati sono stati accompagnati nel carcere di Milano San Vittore.

Durante la perquisizione personale sono stati trovati in possesso delle somme di 120 € e 80 €, corrispondenti complessivamente all'incasso rapinato. Con sé avevano una sola pistola perché l'altra l'avevano persa durante la rapina in farmacia, ma è stata recuperata poco dopo dai carabinieri.