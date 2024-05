Nella “Dogs area“ dieci nuovi cesti attrezzati per cani

Dieci cestini dove prendere i sacchettini e dove deporli con i bisognini dei cani: nelle altrettante "dogs area" dei parchi pubblici di Bresso debuttano i nuovi contenitori grigi (nella foto), che aiutano i proprietari dei migliori amici dell’uomo a mantenere pulite queste zone recintate. L’iniziativa è stata messa in campo dal Comune di Bresso, in collaborazione con Amsa, che si occupa della disinfezione delle stesse aree secondo un programma prestabilito, garantendo il decoro urbano e l’igiene ambientale in questi settori di prato: "Voglio precisare che questi cestini sono presenti proprio all’interno delle aree cani. – conclude Sergio Chirico, assessore bressese all’Ecologia – Pochi giorni fa, in un’area cani del parco comunale di via Milano, siamo intervenuti per rimuovere un nido di vespe".

Giuseppe Nava