Milano, 10 maggio 2020 - Tanti a passeggio, lungo i Navigli di Milano, ma in pochi con spritz e bicchieri in mano. Un aperitivo contenuto e sottotono dopo le polemiche dei giorni scorsi che hanno portato anche ad un aumento dei controlli lungo i canali e in Darsena.

Diverse pattuglie tra Polizia locale, Guardia di finanza e carabinieri percorrono a passo d'uomo le strade lungo i Navigli, mentre in Darsena gli agenti fanno alzare dalle panchine anche le mamme con i bambini che mangiano il gelato. Ai pochi che si fermano appoggiati alle balaustre, gli agenti intimano di camminare: "Dovete muovervi, non potete stare qui fermi", spiegano. "Parlare di caos mi sembra follia - dice all'Ansa il gestore di uno dei locali lungo il Naviglio grande davanti a cui sostano solo due persone che bevono un aperitivo - venerdì non abbiamo avuto nessuno, sabato un pò meglio e anche oggi un pò di passeggio ma tutti sono responsabili. E' quasi inutile rimanere aperti".

