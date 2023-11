Nasce un istituto professionale: "Il lavoro sarà assicurato"

"Quando apre una scuola, l’umanità vince". Il sindaco Fabio Bottero commenta così la prossima apertura di una scuola professionale a Trezzano. L’idea è nata in seguito a dialoghi intercorsi con le aziende del territorio, che da tempo si mettono a disposizione degli studenti per far conoscere diversi settori professionali: dal design alla progettazione, passando per la creazione di oggetti e alla distribuzione sul mercato. Sono state le aziende, appunto, a esprimere la necessità di nuova forza lavoro. Per questo, è nata la scuola professionale della Fondazione Le Vele, che offrirà percorsi “Iefp“ (Istruzione e formazione professionale) per operatore grafico ipermediale e operatore dei servizi e dei sistemi logistici. La scuola sorgerà nei locali di proprietà comunale di via Tintoretto.

Sarà pronta per l’anno scolastico 2024-2025 e offrirà una nuova proposta formativa per ragazzi trezzanesi ma anche di tutto il territorio circostante. Per scoprire il progetto che garantirà un facile accesso alle professioni più richieste dalle imprese trezzanesi, lunedì 20 si terrà un open day (alle ore 18, al Centro socioculturale di via Manzoni) con l’amministrazione comunale e la Fondazione Le Vele. "Dopo un lungo percorso – aggiunge il sindaco Bottero – abbiamo finalmente raggiunto un traguardo importante per la nostra città. Siamo emozionati e fieri perché ci abbiamo creduto e ci lavoriamo da anni con tenacia, insieme a tante realtà. Rispondiamo innanzitutto a un bisogno delle famiglie con figli che dopo la scuola secondaria di primo grado desiderano intraprendere un percorso professionalizzante che non ritrovano, per esempio, negli istituti superiori presenti nei due ottimi istituti superiori corsichesi. Dall’altra parte accogliamo anche le sollecitazioni delle aziende con cui da anni abbiamo aperto un tavolo importante: le ringrazio per la pazienza e perché mettono a disposizione i propri spazi e le proprie competenze per future collaborazioni e percorsi con la scuola".