Infiltrazioni d’acqua: chiuso l’ingresso principale del Museo del ‘900

Milano, 19 gennaio 2024 – Problema idraulico: disagi per i visitatori del Museo del ‘900. Questa mattina, venerdì 19 gennaio, i responsabili della struttura sono stati costretti a chiudere l’ingresso principale del museo che si affaccia su piazza Duomo.

Il motivo? Alcune infiltrazioni di acqua all’interno dell’Arengario hanno provocato una serie di perdite, con fuoriuscita di liquido sulla pavimentazione davanti al museo. Fortunatamente non è stato necessario provvedere alla chiusura della struttura, rimasta accessibile per tutta la mattinata ma con accesso dalla piazzetta di Palazzo Reale, altro polo museale presente nella zona.

Transenne in corrispondenza della fuoriuscita d'acqua (Salmoirago)

Il Museo del ‘900 è uno dei luoghi di cultura più frequentati della città: attira milanesi doc e turisti; famiglie e giovani. Espone, in collezione permanente, oltre 400 opere, fra i quali capolavori notissimi come Il Quarto Stato di Pelizza da Volpedo e Forme uniche della continuità dello spazio di Umberto Boccioni. Ospita anche mostre temporanee: attualmente è in esposizione il wall painting Getsemani di Gabriella Ciancimino.