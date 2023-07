Ricompare il murale di Berlusconi ma questa volta è con il sindaco Sala

Milano, 21 luglio 2023 – E’ ricomparso in via Volturno, la strada dove aveva vissuto con la famiglia, il murale che ritrae Silvio Berlusconi dell'artista aleXsandro Palombo.

Si tratta della quarta versione dell'opera, che è stata vandalizzata e poi rimossa, con l'ex premier scomparso lo scorso 12 giugno che si intitola la via del quartiere Isola dove è cresciuto. Ma questa volta insieme a lui c'è il sindaco della città, Giuseppe Sala, con la fascia tricolore e un pennello in mano con cui ha appena finito di dipingere il cartello che indica 'Via Silvio Berlusconi'.

Il cavaliere abbraccia il sindaco e fa il segno della vittoria con una mano. Questa volta, nell'opera, a legittimare via Silvio Berlusconi, c'è il sindaco di Milano.

A Milano riappare il murale di Berlusconi, è insieme a Sala

"Dove eravamo rimasti? Io francamente ho perso il filo del discorso in questo susseguirsi di apparizioni e sparizioni - scrive l'artista sulle sue pagine social dove ha postato la foto del nuovo murale -. Il cavaliere aveva deciso di ritirarsi con la sua targa toponomastica sottobraccio lasciando per sempre via Volturno, la strada milanese dove è cresciuto insieme alla sua famiglia. E invece è riapparso e sembra che questa volta abbia trovato il modo migliore per unire tutti!"