Giornata mondiale dell’obesità, domani screening gratuiti in MultiMedica

Sesto San Giovanni (Milano), 3 marzo 2024 – “Raggiungere un peso più sano permette di guadagnare salute. Oggi sappiamo che riducendo il proprio peso iniziale di almeno il 5-10% si ottengono diversi benefici: migliora la gestione del diabete e della pressione arteri osa, si abbassa il rischio cardiovascolare”.

Con questo obiettivo, in occasione della Giornata mondiale dell’obesità, domani, lunedì 4 marzo, dalle 9 alle 17 gli esperti di MultiMedica eseguiranno gratuitamente valutazioni del rischio cardio-metabolico, consulenze nutrizionali e per un migliore stato di salute generale.

L’èquipe di via Milanese effettuerà misurazioni di glicemia, pressione, altezza, peso e circonferenza addominale e sarà a disposizione per rispondere ad alcune domande su stile di vita, abitudine al fumo, attività fisica, familiarità per alcune patologie. Sarà, inoltre, possibile ricevere consigli per un’alimentazione più equilibrata e apprendere qualche piccola strategia, utile a migliorare il proprio stato di benessere generale.

La malattia

“Non tutti hanno compreso che l’obesità è una vera e propria malattia, non un mero problema estetico - spiega Caterina Conte, medico internista al Centro Obesità dell’IRCCS MultiMedica -. Una malattia cronica e recidivante perché, anche quando si riesce a perdere peso, è difficile mantenere il risultato per complessi fattori biologici, genetici e ambientali. Ed è altresì cruciale far comprendere che si lega a molti altri problemi: patologie metaboliche e cardiovascolari, come il diabete, ma anche apnee notturne, artrosi, gotta, incontinenza, persino tumori”.

Emergenza mondiale

L’obesità è una delle grandi emergenze sanitarie del momento. Oltre il 10% degli italiani adulti ci convive e quasi un terzo è affetto da sovrappeso. Si prevede che l’obesità interesserà nel 2035 quasi 2 miliardi di persone in tutto il mondo. In occasione del World Obesity Day, domani 4 marzo l’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni organizza questa giornata di consulti gratuiti, con l’obiettivo non solo di contribuire alla prevenzione e alla presa in carico della patologia, ma anche di contrastare lo stigma e i pregiudizi che ancora la circondano.

L’approccio

L’iniziativa è patrocinata dalla Fondazione SICOB-ETS e dalla Società Italiana dell’Obesità.“Per la sua complessità e il suo carattere multifattoriale, l’obesità richiede un approccio multidisciplinare – sottolinea Cesare Berra, responsabile di Diabetologia Clinica del dipartimento universitario Endocrino-Metabolico dell’IRCCS MultiMedica – ed è quello che facciamo nel Centro per l’Obesità dell’IRCCS MultiMedica grazie a una squadra composta da psicologo, nutrizionista, internista-endocrinologo e dai colleghi della chirurgia bariatrica, guidati dal dottor Andrea Porta e dal dottor Salvatore Guarino. In questo contesto, ogni paziente preso in carico viene accompagnato, a seconda delle sue specifiche caratteristiche, in un percorso che prevede la correzione dello stile di vita, associata o meno alla terapia farmacologica, con le ultime molecole disponibili oppure, se necessario, verso la chirurgia”.