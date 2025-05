Moto contro camion. Muore una 38enne

Non ce l’ha fatta la donna di 38 anni che si è scontrata con un furgone in via Calabiana, zona Brenta: soccorsa in condizioni disperate all’ospedale Humanitas, è morta poco dopo. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto, avvenuto poco prima delle 19.30. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento, a cura degli agenti di polizia locale guidati dal comandante Gianluca Mirabelli. Stando a quanto emerso, il furgone stava percorrendo viale Ortles in direzione piazza Bonomelli, mentre la moto avanzava lungo via Cassano d’Adda con alle spalle via Marco D’Agrate. Lo schianto è avvenuto all’incrocio semaforico tra viale Ortles e via Cassano d’Adda; l’ipotesi è che uno dei due mezzi non abbia rispettato il rosso. La polizia locale ascolterà i testimoni ed esaminerà le immagini delle telecamere della zona. La trentottenne è la quarta vittima della strada del 2025 a Milano. Sempre nella stessa zona,la notte tra il 10 e l’11 marzo ha perso la vita il 47enne Matteo Lucibello, schiantatosi con l’auto alla rotonda tra viale Ortles e via Condino. Il 17 marzo, a 34 anni, è morto Andrea Di Giacomo: travolto da un bus-navetta a Cascina Gobba, mentre avanzava in sella alla sua moto. Terza vittima: Maricela Rivas Hernandez, falciata da una moto mentre attraversava a piedi viale Toscana. Aveva 29 anni. Marianna Vazzana