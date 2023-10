Mostra dei Funghi a Rozzano: Incontri, Risotto e Passione

Al via la 38^ Mostra dei funghi che avrà come teatro Cascina Grande. L’evento organizzato dal Gruppo micologico di Rozzano sarà inaugurato oggi alle ore 10 nello spazio espositivo di Cascina Grande e proseguirà anche domani dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30. In esposizione centinaia di funghi provenienti in gran parte dalle valli e dalle pianure lombarde, inclusi alcuni reperiti nei parchi di Rozzano. Valore aggiunto della manifestazione sono la mostra fotografica e le due conferenze sul riconoscimento dei funghi che si terranno sabato e domenica alle ore 16.30. Domenica sarà possibile anche pranzare a base di risotto ai funghi previa prenotazione al numero di telefono 0291550844. L’ingresso è gratuito. Per maggiori info www.micologicorozzano.it

Mas.Sag.