Morto nel suo alloggio popolare Salma scoperta dopo due giorni

Morto in casa, solo, nel suo alloggio Aler di via Odazio 6 al quartiere Lorenteggio. La scoperta della salma risale a venerdì mattina: Giovanni V., ultraottantenne, era deceduto presumibilmente da un paio di giorni per cause naturali, stando a quanto appreso. La polizia è intervenuta in tarda mattinata allertata dai soccorritori del 118 che erano già sul posto e non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’anziano. A dare l’allarme è stato suo fratello, che non riusciva a mettersi in contatto con lui da un paio di giorni e che quindi ha deciso di andare a controllare di persona in via Odazio, bussando alla porta dell’appartamento al piano rialzato senza però ricevere risposta. Da qui, la richiesta di aiuto e l’intervento prima dei sanitari e poi della polizia di Stato.

"Siamo in lutto per la morte del signor Giovanni – riferisce Maria Palomares, tra gli abitanti attivi per il decoro della zona e contro le occupazioni –, che viveva qui da circa 6 anni". Aggiunge che "l’appartamento ora è in condizioni pessime, quanto a livello di pulizia. Ci auguriamo che venga svolta una sanificazione adeguata e soprattutto che venga riassegnato in tempi rapidi a chi ne ha diritto, per scongiurare invasioni indesiderate".

M.V.