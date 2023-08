Morto Michele Achilli, urbanista e storico deputato del Psi

Milano, 5 agosto 2023 – E' morto la notte scorsa a Milano Michele Achilli, ex parlamentare ed esponente della sinistra lombardiana del Psi. Era nato a Milano il 22 luglio 1931 e si era laureato al Politecnico.

Lo riferisce l'ex vicesegretario nazionale del Psi, Valdo Spini. "Scompare con Michele Achilli un appassionato e qualificato esponente di quella sinistra socialista lombardiana che animò con la sua originale iniziativa ideale e politica un' importante storia riformista negli anni del centro-sinistra", afferma Spini.

Urbanista di spicco

"Achilli era un qualificato architetto e fu uno degli esponenti di punta dell'urbanistica socialista: si deve a lui quella legge sulla casa, che venne trattata con le organizzazioni sindacali di allora, che fecero anche uno sciopero per sostenerla", ricorda.

Sinistra lombardiana

" Piu' volte parlamentare nella sua Milano, Michele Achilli fu sempre un coerente esponente della sinistra socialista per tutto il suo percorso politico, che lo vide in un certo periodo anche alla guida di una sua corrente all'interno del Psi. Un esempio di quella sinergia tra impegno politico e competenza professionale nelle persone che agiscono nelle istituzioni che oggi e' giustamente da piu' parti invocata. Partecipò in prima linea ad un'esperienza di vero e innovativo riformismo, una delle radici della necessaria ricostruzione del centro-sinistra. Lo ricordiamo con grande dolore e rimpianto".