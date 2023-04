Monopattini, il divieto di Parigi scalda il fronte milanese: “Un referendum anche qui”

Milano – Parte da Parigi e potrebbe arrivare a breve anche a Milano la crociata contro i monopattini elettrici a noleggio. Nella capitale francese l’affitto dei piccoli due ruote sarà vietato a partire da settembre.

Lo stop parigino

La decisione francese, unica in Europa, è arrivata dopo i risultati schiaccianti del referendum indetto dalla sindaca Anne Hidalgo nel quale l’89% degli elettori si è espresso per il divieto. Così, mentre da una parte le società di noleggio Lime, Dott e Tier (le stesse di Milano) sottolineano che ha votato solo il 7% degli aventi diritto, l’amministrazione parigina – contraria ai monopattini fin dalla sua elezione – ringrazia “gli oltre 100.000 parigini che si sono espressi: una bella vittoria per la democrazia locale”.

Il fronte milanese

I risultati del referendum francese e le decisioni della prima cittadina di Parigi hanno dato vigore anche al fronte anti-monopattini di casa nostra. E le opposizioni in Consiglio comunale a Milano hanno colto l’occasione per rilanciare l’idea di una consultazione popolare anche sotto la Madonnina. “Considerando che l’Amministrazione Sala ha sempre preso come modello Parigi – ha dichiarato Andrea Mascaretti (FdI), vice presidente del Consiglio Comunale - ora potrebbe decidere comportarsi in modo analogo. È da irresponsabili pensare di far circolare migliaia di monopattini senza che prima siano resi obbligatori per tutti casco, targa, patentino, gilet catarifrangente e assicurazione".

La Russa all’attacco

All'attacco dei mezzi a due ruote anche l'assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa: “L'uso sconsiderato dei monopattini, frutto delle scriteriate politiche green di Sala, oltre ad aumentare i profitti delle società di noleggio, ha chiaramente provocato una crescita degli incidenti”. La Russa cita poi i dati Areu: “Dal 1° giugno 2020 ad oggi a Milano ci sono stati ben 1.746 incidenti su monopattino”. “Mentre Sala dorme – conclude l’assessore – fortunatamente il Governo Meloni si è già attivato. Sembrerebbe imminente, infatti, una modifica al Codice della strada che porterà all'obbligo del casco e della targa per chi usa i monopattini”.