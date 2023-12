Monopattini in sharing: scelte tre società. Come funzionerà il servizio

Milano, 2 dicembre 2023 – Sono Bolt, Voi Technology ed EmTransit le tre società che si sono aggiudicate la gestione del servizio dei monopattini in sharing a Milano a partire dal prossimo 16 dicembre.

Una volta terminato il periodo sperimentale, la giunta di Palazzo Marino, per la riassegnazione degli affidamenti e il proseguimento dei noleggi, aveva indetto un nuovo avviso pubblico con nuovi criteri finalizzati a garantire lo stesso numero di monopattini sulle strade della città ma a diminuire il numero degli operatori (se ne sono contati fino a 7 in servizio nello stesso momento).

Una riforma invocata – dietro le quinte – anche dagli stessi operatori, convinti che una minor competizione potesse consentire di mantenere in vita il servizio e di mantenerlo con mezzi che consentissero standard di sicurezza più alti. Così è stato, infine. Le seimila tavolette elettriche che il Comune ha deciso di mettere a disposizione di milanesi, pendolari e turisti – un numero massimo, che non si può sforare – saranno quindi gestite dalle tre società già menzionate: Bolt, Voi Technology ed EmTransit.

Le prime due sono sul mercato milanese dello sharing già da anni. L’altra finalità del nuovo avviso pubblico era quella di disciplinare la sosta dei monopattini, riducendo il fenomeno del loro abbandono in punti in cui sono d’intralcio per i pedoni. A tal proposito, le tavolette potranno essere lasciate solo in aree apposite: i posteggi per lo sharing ma anche quelli per moto e bici. Le manifestazioni d’interesse pervenute agli uffici di Palazzo Marino sono state 7.