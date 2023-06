Campionati mondiali di scherma a Milano: il presidente Mattarella sarà alla cerimonia di inaugurazione

Milano – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presenzierà alla cerimonia di apertura dei Mondiali di scherma di Milano, in programma martedì 25 luglio alle 17 all’Allianz MiCo (ex Palalido). Lo si apprende dal sito del Quirinale. Per la prima volta in Italia, un capo di Stato presenzia alla cerimonia di apertura di un Mondiale di questa disciplina .

I Campionati mondiali di scherma in programma a Milano prevedono 9 giornate di competizioni, partendo dai gironi eliminatori fino alla finale per la medaglia d’oro. Si sfideranno in pedana i migliori atleti e le migliori atlete del mondo, provenienti da 158 Paesi, nelle classiche specialità di fioretto, sciabola e spada, sia in individuale che a squadre. La competizione iridata è in programma dal 22 al 30 luglio all’Allianz MiCo, in zona CityLife.