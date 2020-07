Milano, 20 luglio 2020 - Il ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina, sta visitando l'istituto Riccardo Massa, di Milano, uno di quelli che si sono attrezzati per essere pronti a partire a settembre in sicurezza. Al suo arrivo è stata accolta da una piccola protesta, organizzata all'esterno del plesso da una quindicina di persone, del "Comitato Priorità alla scuola", per esprimere preoccupazione per la ripartenza, in quanto non tutte le scuole sono riuscite ad adeguarsi per poter riprendere le lezioni dopo l'estate, rispettando le regole sanitarie, sul distanziamento. Il ministro ha incontrato la dirigente scolastica Milena Piscozzo e la direttrice generale ufficio scolastico regionale Augusta Celada. Per il ministro la Lombardia è "una delle regioni di cui andare più fieri e orgogliosi nel Paese, che ha attraversato momenti difficilissimi. Sono stata qui per l'esame di Stato, a Bergamo, stanno facendo grandissime cose". In particolare l'istituto Riccardo Massa "è una delle scuole che è già pronta per iniziare a settembre, ce ne sono delle altre che sono un po' pià in difficoltà. Sarà nostro compito accompagnarle una per una finché tutti quanti tornino a scuola. Se ce la fa la Lombardia, e la Lombardia ce la fa, può farcela tutto il Paese". Al termine della visita dell'istituto Massa, Azzolina parteciperà al Tavolo regionale sulla ripresa di settembre.

Materne: riapertura a settembre

Il ministero dell'Istruzione conta di riaprire le scuole materne a settembre. Lo ha precisato Azzolina durante la visita Milano. "Daremo loro - ha detto il ministro - più organico: ce la facciamo a riaprire a settembre, non servono solo gli allarmismi ma le proposte, lavorare a testa bassa con molta umiltà e portare risultati a casa. Anche le scuole dell'infanzia riapriranno a settembre e restituiremo quella socialità ai bambini". La scuola dell'infanzia "è un segmento della scuola per cui abbiamo la massima attenzione". I bambini, aggiunge, "sono quelli che hanno sofferto di più durante il lockdown e non abbiamo parlato di distanziamento nella scuola d'infanzia nelle linee guida perché non può esserci". Per questo, arriverà più personale.

Misurazione temperatura alunni: compito delle famiglie

Per quanto riguarda l'altro tema caldo del rientro in classe a settembre, la misurazione della temperatura degli alunni. La Azzolina è stata netta: "Noi contiamo sulla responsabilità a casa delle famiglie. Se un bambino è già malato a casa e ha la febbre non abbiamo bisogno di mandarlo sull'autobus. Quindi la

misurazione va fatta a casa. Poi, ogni scuola nella sua autonomia può organizzarsi come crede". A chi le faceva notare che forse ci sono famiglie che non hanno termometro in casa, il ministro ha risposto che "abbiamo dato soldi alle scuole a sufficienza per fare anche questo, laddove fosse necessario. Però credo che un termometro a casa ce l'abbiano quasi tutti, se non tutti".

Supplenti non laureati? Possibilità per i giovani

Il ministro ha poi difeso la decisione di implementare l'utilizzo di universitari non ancora laureati per le supplenze nelle scuole. "Penso che questo Paese debba assolutamente dare la possibilità ai giovani di lavorare. Se vanno all'estero ci lamentiamo, se restano a casa ci lamentiamo, e poi questi giovani lavoravano già", dice il ministro. "La Lombardia - sottolinea - è una delle regioni che hanno più supplenze per la scuola dell'infanzia e la primaria. Non è una novità. Lo abbiamo semplicemente messo all'interno di graduatorie e questo faciliterà le segreterie che non dovranno impazzire dietro le mad (dichiarazioni di messa a disposizione, ndr), daremo da lavorare a persone che hanno scelto di fare l'insegnante e un percorso, che era a numero chiuso. Persone preparate".

Banchi singoli: molto presto la gara

Per quanto riguarda i mono banchi, il ministro ha spiegato che se ne sta occupando il commissario Domenico Arcuri e "la gara partirà molto, molto resto".

"I banchi sono singoli e al momento sono quelli che ci garantiranno maggiore distanziamento - ha detto - ma che in futuro permetteranno l'avvicinamento, cioè di

avere una innovazione didattica che permette agli studenti di lavorare in gruppo". Al momento il ministro non ha quantificato il numero dei banchi che serviranno in quanto sono ancora in corso le rilevazioni: "le abbiamo fatte prima con l'ufficio scolastico regionale e adesso anche con i dirigenti scolastici. Stiamo distinguendo per la scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado".

La protesta

Su due striscioni esposti all'esterno dell'istituto Massa, prima tappa stamani del ministro Azzolina, si leggono le scritte "Futura umanità" e "Piu' fondi per spazi, docenti e mobilità. Cosa ci danno? Un miliardo in sedie per un futuro di plastica". I manifestanti chiedono che il governo metta la scuola tra le sue priorità, che a settembre si parta con "scuole in presenza per tutti, in quanto non tutti i genitori hanno la possibilità e gli strumenti culturali per lezioni a distanza". Nonché l'assunzione dei precari.

© Riproduzione riservata