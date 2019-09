Milano, 17 settembre 2019 - Un militare di 34 anni, caporalmaggiore dell'Esercito, è stato aggredito stamattina, martedì 17 settembre, in piazza Duca d'Aosta e ferito alla gola e alla schiena.con un colpo di forbici. Le ferite fortunatamente non sono profonde: il militare, cosciente, è stato trasportato in codiceverde all'ospedale Fatenebefratelli per le cure del caso. Non è in pericolo di vita.

L'aggressore, un cittadino straniero non ancora compiutamente identificato ma probabilmente abituale frequentatore della zona della stazione Centrale, è stato subito bloccato dai carabinieri, in zona per un'attività di controllo del territorio. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle Volanti. L'uomo ha urlato "Allah akbar" mentre i carabinieri del Reggimento Lombardia lo stavano immobilizzato. Non ancora compiutamente identificato, l'uomo è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti; sul caso indagano i militari della Compagnia Duomo e del Nucleo informativo. Gli investigatori stanno cercando di capire se si tratti di uno squilibrato o di un radicalizzato che abbia agito con finalità terroristiche.