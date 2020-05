Milano, 27 maggio 2020 - Sgomberate ieri mattina cantine e solai delle palazzine Aler di via Tommei 2, quartiere Molise-Calvairate, che da tempo erano state occupate abusivamente da senza fissa dimora. Le forze dell’ordine sono entrate in azione con gli operatori Aler trovando all’interno degli spazi comuni 5 occupanti, che sono stati allontanati, oltre a numerose masserizie poi rimosse. Gli accessi alle parti comuni saranno messi in sicurezza per evitare nuove intrusioni indesiderate.

"Un’importante azione di legalità e di sicurezza - commenta l’assessore regionale alle Politiche abitative sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini - che, abbinata all’importante lavoro di ristrutturazione e di rigenerazione degli immobili ora in corso, darà nuova vita e nuova luce a via Tommei". Interviene anche Francesco Rocca, presidente della commissione Sicurezza del Municipio 4: "Per questo obiettivo raggiunto ringrazio gli inquilini perbene che non si arrendono di fronte a degrado e illegalità, custodi e personale Aler, e tutte le figure istituzionali. Continuiamo a monitorare la situazione".