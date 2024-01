Milano-Sanremo. No, il 16 marzo parte da Pavia

Milano-Sanremo, la classicissima del ciclismo, la gara che apre la vera e propria stagione agonistica su due ruote. Appuntamento attesissimo dagli appassionati, quello del prossimo 16 marzo. Peccato che i milanesi, per il secondo anno consecutivo, non potranno seguire la partenza della classicissima a poca distanza da casa, ma se vorranno vedere i ciclisti alla linea d’avvio verso Sanremo, dovranno andare in trasferta. A Pavia. Sì, dopo il trasloco della partenza ad Abbiategrasso nel 2022, il Comune scelto per dare il via alla prestigiosa corsa è collocato a 46 chilometri dal capoluogo lombardo.

Cattive notizie per gli sportivi milanesi. Di questo passo, la classicissima dovrà cambiar nome. Alcuni appassionati di ciclismo fanno notare che non è il primo caso in cui il nome di una corsa famosa non corrisponde con gli effettivi luoghi di partenza e di arrivo: da tempo immemorabile la Parigi-Roubaix parte da Compiègne, anziché dalla capitale francese, senza aver perso nulla del suo fascino. Bisognerà rassegnarsi allo stesso destino anche per la Milano-Sanremo? Si attende che il Comune di Milano batta un colpo.

Partenza a parte, il tracciato storico della Sanremo continuerà a misurare circa 300 chilometri, la distanza più lunga delle cinque Classiche Monumento (oltre alla corsa ligure, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi, Parigi-Roubaix e Giro di Lombardia) e ha visto poche varianti nel tempo: nel 1960 fu inserita la salita del Poggio, ultima difficoltà in vista di Sanremo, nel 1982 la Cipressa, che si articola in buona parte nel comune di Costa Rainera. Dal 2008 al 2013 la corsa affrontò anche la salita all’altopiano delle Manie, poi cancellata.

M.Min.