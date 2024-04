Milano nella tana dell’Itas. Piazza chiede continuità

di Giuliana Lorenzo

Nuova trasferta in Trentino per l’Allianz Milano che torna al T Quotidiano Arena, questa sera, alle 20.30, per gara 3 dei playoff per il terzo posto. La sfida mette in palio un posto in Champions League per il prossimo anno. La serie, dopo sabato scorso è in parità con i lombardi che hanno difeso il fattore campo, riuscendo a vincere al tie- break una partita, come spesso accaduto in questa stagione, lunga e complessa (137 minuti). I trentini arrivano al match dopo aver recuperato Riccardo Sbertoli, ex regista proprio di Milano, ma ancora senza Daniele Lavia.

Lo schiacciatore della Nazionale italiana è fermo e a breve dovrebbe riprendere ad allenarsi in gruppo. I meneghini invece devono centellinare il bulgaro ed ex bandiera dei trentini, Matey Kaziyski, alle prese con qualche acciacco fisico da fine annata. I padroni di casa proveranno a imporre il proprio gioco e a contenere gli attacchi di Reggers e Ishikawa con, ad esempio, la fase muro che ha messo in difficoltà la fase offensiva dei milanesi. Oltre al belga e al giapponese, al posto del bulgaro, ci sarà il cubano Mergarejo, un po’ troppo discontinuo nelle ultime partite, il cui apporto deve invece essere fondamentale. I meneghini potranno contare anche sull’ormai affiatato duo di centrali, Loser–Vitelli, con il primo autore di 10 punti nell’ultima sfida con la squadra di Soli. Coach Piazza ha cercato così di lavorare su qualche sbavatura di troppo, convinto che comunque la sua squadra possa crescere. "Dobbiamo migliorare ancora sulle imprecisioni e quel saliscendi che può essere pericoloso".

Nella gara di sabato, infatti, dopo un buon inizio i ragazzi dell’Allianz si sono smarriti nel secondo set, per poi tornare ad alzare il livello nel terzo e nel quinto. Merito dell’Itas e spesso demerito di Milano che ogni tanto ha spento l’interruttore della luce. I lombardi non possono concedere troppo agli avversari e devono costruire al meglio ogni occasione soprattutto in fase di cambio palla. A prescindere da come andrà, Milano si è assicurata l’ultima gara stagionale dell’anno di fronte al proprio pubblico. Dopo la partita di oggi l’appuntamento è per gara 4, all’Allianz Cloud (prevendite dei biglietti già aperte). Il pubblico dell’ex Pala Lido, può e deve fare la differenza per spingere Porro e compagni verso la principale competizione europea.