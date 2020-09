Due maxi aule sono state messe a disposizione dalla Fondazione Fiera per i procedimenti con più di cento persone. Lo spazio è riservato ai processi che non è possibile celebrare in quanto non si trovano spazi adeguati per mantenere il distanziamento previsto dalle norme anti-Covid. La proposta da parte dell’ente di offrire a titolo gratuito e per sei mesi le due aule ha avuto il via libera ieri sera durante la commissione permanente composta dai vertici degli uffici giudiziari milanesi.

Ora, con il parere positivo della commissione, si dovrà sottoscrivere l’accordo e dal primo ottobre si potrà cominciare con quelle udienze che, essendo affollate, sono in attesa di fissazione.

"Tutto ciò è di grossa utilità - ha affermato il presidente del Tribunale Roberto Bichi - in quanto si eviterà di rimandare processi importanti per mancanza di spazi".