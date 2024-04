Milano in casa Itas. Domani ci si gioca il pass Champions

Torna in campo domani, sempre alle 20.30, l’Allianz Milano, impegnata con i playoff per il terzo posto. Il format, introdotto un anno fa, mette in palio un pass per la prossima Champions League. Prima però di pensare all’Europa che conta Milano dovrà affrontare, in gara 3, con la serie in parità, i campioni d’Italia, ormai uscenti, dell’Itas Trentino. La sfida è aperta più che mai, con le formazioni, a onor del vero, apparse a tratti stanche nell’ultimo confronto di sabato, ma non per questo poco motivate. "Mentirei se dicessi che è stato facile tornare in campo nelle Finali per il terzo posto – ha detto al programma della Lega Pallavolo, After Hours, coach Piazza -. In Italia non viviamo il terzo posto come un piazzamento molto importante. Non sono tanti quelli che hanno la fortuna di giocare la Champions League. All’estero sono più abituati, in Russia e in Polonia c’è da sempre la finale per il terzo. In Italia è ancora latente".

"È stato complicato il rientro nella partita: in Gara 1 contro Trento, non era la Milano che conosco". Lo scorso weekend invece, con il solito cuore, la squadra del coach di Parma ha dimostrato di avere ancora fame e di voler chiudere la stagione al meglio. I meneghini stanno affrontando la serie senza Kaziyski, fermato da qualche piccolo fastidio fisico. Una assenza importante visto che il cubano Mergarejo, a dispetto di altre volte, sabato, ha fatto parecchia fatica in attacco, anche per meriti avversari. L’Itas, dalla sua, ha ritrovato il proprio regista titolare, Sbertoli, ma è ancora priva e spesso in difesa si vede, dello schiacciatore Lavia.

Giuliana Lorenzo