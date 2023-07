Milano: fermato per un controllo, 28enne prende a calci i poliziotti e sfonda a testate il vetro della Volante

Milano, 6 luglio 2023 – Fermato per un controllo, ha aggredito gli agenti di polizia con calci e pugni. Ammanettato e fatto accomodare all’interno dell’auto di servizio, durante e il tragitto verso la questura, l’uomo, un rumeno di 28 anni, ha sfondato il vetro della portiera posteriore a calci e testate. È successo ieri pomeriggio, in via Quarti, zona Baggio, a Milano.

Ma facciamo un passo indietro. Tutto è iniziato quando l’uomo, viste le Volanti di pattuglia in servizio nella zona, ha cercato di allontanarsi velocemente. È bastato questo per mettere in allarme gli agenti della polizia di Stato, che a quel punto hanno fermato l’uomo e lo hanno sottoposto a controllo. Una volta bloccato dai poliziotti, il 28enne, con precedenti, ha cercato prima di svincolarsi, poi ha iniziato ad aggredirli con calci e pugni, fino a quando i poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo e ammanettarlo. Ma non è andata meglio sulla Volante, che l’uomo ha danneggiato a testate e calci.

Il 28enne è stato quindi arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e indagato per danneggiamento.