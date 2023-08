Milano: Arrestato ladro che strappa collana a una donna nel mezzanino

Prima lo strappo della catenina dal collo, poi la fuga. Ma la vittima ha reagito inseguendo il suo scippatore aiutata da due passanti. Una scena che non è sfuggita a una Volante che in quel momento stava attraversando via Harar, accanto allo stadio di San Siro, che ha arrestato il ladro: un egiziano di 26 anni senza precedenti. La vittima, una donna di 64 anni, è stata accompagnata all’ospedale San Carlo per escoriazioni dovute alla violenza con cui le è stata presa la collana. Lo scippo è avvenuto sul mezzanino della stazione della metropolitana San Siro della M5, la lilla: la donna è stata presa di mira dal giovane che in un lampo le si è avvicinato afferrandole la catenina e tirando, finché non si è rotta. A quel punto è scappato in superficie correndo in via Harar. La donna però non si è data per vinta e lo ha inseguito chiedendo aiuto. Una richiesta che non è caduta nel vuoto perché due passanti, sentendo le sue urla, si sono messi a loro volta a inseguire il bandito e lo hanno raggiunto. In quel momento, una Volante dell’Ufficio prevenzione generale della Questura ha notato la scena e si è fermata per capire cosa fosse successo. Ascoltati i presenti, ha bloccato il ventiseienne e lo ha perquisito: oltre alla catenina appena rubata aveva anche un orologio con il cinturino rotto e il cartellino del prezzo ancora attaccato. Quindi è stato arrestato per furto con strappo e lesioni e indagato per ricettazione.

La sessantaquattrenne, che lamentava dolori al collo, è stata invece accompagnata al San Carlo. Medicata per le escoriazioni dovute allo strappo della catenina, è stata dimessa con 10 giorni di prognosi.

M.V.