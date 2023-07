Milano, albero crolla e trancia cavi filobus: 3 linee deviate

Milano, 23 luglio 2023 – Un grosso albero, probabilmente reso instabile dai violenti temporali dei giorni scorsi, è crollato stamani sulla carreggiata centrale di una strada della circonvallazione milanese, nella zona Nord del capoluogo. Nessuno è rimasto ferito.

La pianta ad alto fusto è caduta alle 7 in viale Bodio quasi all'altezza di piazzale Nigra, tranciando i fili della linea filobus e ostruendo le due carreggiate della strada preferenziale, che passa in mezzo al viale.

La circolazione dei mezzi è temporaneamente bloccata. Sul posto i tecnici di Atm e del Comune per ripristinare la situazione ma per la viabilità completa si dovrà attendere probabilmente fino al pomeriggio.

Atm ha fatto sapere di aver deviato le linee 2, 90 e 91: "Il tram 2 non fa servizio tra viale Stelvio/Farini e il capolinea di Bausan. In alternativa usate la linea 92. Le linee 90 e 91 viaggiano sulla corsia laterale tra via Resegone e piazzale Nigra".

Notizia in aggiornamento