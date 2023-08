Milanesi in viaggio e turisti in città Boom di prenotazioni last minute

di Valeriano Musiu

Con il week end di Ferragosto, la stazione Centrale diventa un viavai di persone in partenza. "Non parlerei di vero e proprio esodo estivo, la città non è vuota, ma sicuramente in stazione c’è tanta gente", osserva rilassata Loredana Bichisao, pronta a partire con le tre sorelle e il cognato. Obiettivo: vacanze al mare, a Sestri Levante. "Anche se - continua - i costi sono decisamente aumentati". Ha questa sensazione anche Maria Teresa Arata, commercialista di 33 anni, zaino in spalla ed espressione di chi è pronto a partire per una nuova avventura: "Sto andando a Malpensa, ho un volo per la Thailandia. Nonostante abbia prenotato a febbraio, ho speso più di mille euro solo per l’aereo. Fino a qualche anno fa in Asia una cifra del genere mi bastava per tutta la vacanza. Non vedevo l’ora di partire: in Brianza mi sembrava di essere rimasta solo io". Cerca di fuggire da una città che si fa sempre più vuota anche Valentina De Pasca, direttrice marketing di una casa editrice: "Nella mia zona, vicino a Viale Monza, mi sembrava di vivere in un’atmosfera spettrale, quasi post-atomica. Mi consola il pensiero che, quando tornerò a settembre, ritroverò la solita Milano vorticosa". La sua meta è Otranto, in Puglia. La raggiungerà in treno: "Ho scelto questo mezzo di trasporto perché amo viaggiare lentamente". Quella del treno è invece una scelta obbligata per Stefano Villanese: "Ho un cane e per tornare dalla mia famiglia, in Abruzzo, sono costretto a fare così. Con le compagnie aeree low-cost sarebbe impossibile. Almeno quest’anno - prosegue il designer 31enne - ho pagato meno del solito". Per tante persone che se ne vanno, altrettante ne arrivano. A dirlo è l’assessora al Turismo Barbara Mazzali, che in una nota parla di "un aumento esponenziale" dei viaggi all’ultimo minuto in Lombardia. Laghi e montagne le mete più gettonate. Tanti i turisti stranieri in arrivo nel nostro Paese. Aidana Samalbek, Tolganay Omar e Saule Mekhtova sono tre studentesse provenienti dal Kazakistan che hanno scelto Milano per le loro vacanze estive: "Non vediamo l’ora di visitare qualche sito artistico, a partire dal Duomo. Un giorno andremo anche sul lago di Como, ma intanto ci godiamo la possibilità di respirare l’atmosfera di questa capitale della moda". Sono invece determinati a godersi l’arte milanese Anaïs Louis e Brice LeGuen, due giovani turisti francesi. Mentre lei prevede di passeggiare per le vie del centro, lui ha le idee molto più chiare: "Siamo nella città calcio: la mia prima tappa sarà il negozio dove vendono le magliette del Milan".