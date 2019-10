Milano, 20 ottobre 2019 - E' made in Campania il miglior panettone artigianale tradizionale al mondo. Almeno secondo la giuria di tecnici composta dai maggiori pasticcieri, chef nazionali e internazionali del Panettone world championship, contest internazionale organizzato dai Maestri del lievito madre da Host a Milano. A realizzarlo Alessandro Slama del locale “Ischia Pane” di Ischia, la celebre isola in provincia di Napoli.

Il maestro panificatore Slama è nato ad Ischia e fin da piccolo ha studiato l'arte dei lievitati e del lievito madre. La passione per questo mestiere lo ha spinto a viaggiare, acquistando molte abilità e capacità e diventando tecnico e maestro per alcune scuole e aziende. Allievo del grande maestro Rolando Morandin, ha partecipato inoltre a molti corsi affiancando importanti Maestri, dai quali ha appreso nuove tecniche e metodologie. Nel 2011 ha vinto il primo premio per il Dolce da forno alla manifestazione Sigep Bread Cup a Rimini. Nel 2004 è nato a Ischia Pane, punto storico dell’isola. Nel 2015 ha aperto, sempre a Ischia, un nuovo punto vendita, dove vince sempre la regola del lievito madre ma con un tocco d’innovazione.

Il vincitore ha così sbaragliato non solo i compagni di gara di Milano, città che diede i natali a “El pan de Toni”, ma anche i colleghi italiani e internazionali. Alla competizione infatti hanno preso parte 32 professionisti da tutta Italia e anche dall’estero: Tokyo, Sydney e New York. “E’ una gioia indescrivibile per me aver vinto – ha commentato emozionato Alessandro Slama, il vincitore – Questa vittoria è il premio all’impegno, alla passione e ai sacrifici miei e della mia famiglia”.

Una giuria composta da esperti giornalisti, gourmet e accademici della cucina italiana ha invece scelto quale panettone incoronare con il premio della critica. Questo è andato a un altro campano: Salvatore Gabbiano della Pasticceria Gabbiano di Pompei, sempre in provincia di Napoli. “Vincere il premio della giuria critica, composta da giornalisti e critici enogastronomici esperti e preparati, è un vero onore”, ha commentato Gabbiano. Nel pieno centro di Pompei, la Pasticceria Gabbiano offre tutti i dolci della tradizione napoletana. Ma non solo. Salvatore Gabbiano, membro della prestigiosa Accademia dei Maestri Pasticcieri, produce anche ottimi panettoni fatti con burro, lievito naturale e tanto lavoro. E dal suo quartier generale all’ombra del Vesuvio i suoi panettoni hanno conquistato tutta Italia. La tradizione dolciaria partenopea fatta di meraviglie golose e imperdibili incontra, con Salvatore, la grande tecnica dei lievitati. Ne nascono panettoni creativi e unici.