"Mi hanno rapinato e accoltellato". Trentasettenne ferito al collo

Non ha saputo indicare il punto preciso in cui è stato aggredito né fornire indicazioni su chi l’ha ferito per strappargli smartphone e soldi. Saranno con ogni probabilità le telecamere di videosorveglianza a dare elementi più concreti sul presunto raid andato in scena ieri pomeriggio su un treno regionale arrivato qualche minuto dopo le 15 alla stazione Garibaldi.

Un trentasettenne di origine algerina è sceso dal convoglio e ha subito attirato l’attenzione degli agenti della Polfer, che hanno visto dai monitor di servizio che si teneva il collo sanguinante. A quel punto, lo hanno soccorso e hanno allertato il 112: l’uomo è stato trasportato al Policlinico, e per fortuna i primi bollettini medici hanno escluso il pericolo di vita. Gli investigatori della polizia ferroviaria hanno subito avviato le indagini per verificare la versione del nordafricano, che ha riferito di essere stato rapinato di cellulare e 300 euro e di essere stato colpito con un oggetto appuntito, forse un coltello, al collo. Al momento, si sa che l’uomo sarebbe salito sul regionale in una stazione della Brianza, anche se non è chiaro se l’aggressione sia avvenuta prima che prendesse il treno o mentre si trovava in uno degli scompartimenti del convoglio. Un aiuto all’inchiesta potrebbe arrivare dagli occhi elettronici installati all’interno delle carrozze, che potrebbero aver ripreso la scena o quantomeno la via di fuga dell’aggressore (o degli aggressori).

Del resto, le telecamere si sono già rivelate determinanti soltanto un paio di settimane fa per individuare e arrestare il trentaseienne di origine egiziana Ghit R., accusato di aver violentato una ventunenne lo scorso 5 aprile sul treno partito dalla stazione Garibaldi alle 10.25 e diretto a Treviglio.

N.P.