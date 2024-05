Maxi discarica di auto. Rimpallo fra tre Comuni

Discarica di auto del campo nomadi. Dopo il sopralluogo della Gev, guardie ecologiche di città metropolitana è emerso che le auto e i mezzi vari, di provenienza furtiva o abbandonati, si trovano in territorio di Milano. I controlli sono scattati sabato mercoledì scorso e contestualmente è stata fatta la segnalazione al Comune di Milano ma nonostante ciò ogni giorno la discarica cresce e prosegue il disinteresse generale. L’autoparco abusivo si trova al confine di tre Comuni: Milano, Rozzano e Assago. Nonostante sia stata segnalata prima al Comune di Rozzano, poi a quello di Assago e infine a quello di Milano nessuno è intervenuto a ripulire l’area e soprattutto a rimuovere le auto abbandonate. La strada si chiama Via Rozzano, parte dalla frazione di Valleambrosia in territorio di Assago, passa per Rozzano-Quinto Stampi e infine sbuca nel quartiere Barona a Milano. Su un prato adiacente una viletta mai finita e abbandonata si trovano diverse auto tra cui un furgone pick-up carico di pneumatici con targa tedesca, una Fiat Uno e tanti tanti rifiuti di ogni tipo.

Complessivamente le auto abbandonate sono una decina, sei in via Rozzano e le altre nei campi intorno al Villaggio delle Rose, campo nomadi in territorio di Milano. Uno scempio non isolato in quanto ormai il Sud Milano è ridotto a pattumiera nonostante i controlli di Gev e sentinelle e l’opera incessante dei volontari che ripuliscono settimanalmente decine di discariche abusive. Mas.Sag.