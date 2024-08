Maxi controllo nelle zone della movida. Rissa fuori dalla Centrale, 18enne arrestato

Servizio di controllo straordinario dei carabinieri nelle zone calde della movida, tra sabato e domenica. Ad attirare l’attenzione dei militari ieri notte è stata una rissa in piazza IV Novembre, a ridosso della stazione Centrale, nella quale si distingueva un giovane: è stato fermato subito, mentre si scatenava il fuggi-fuggi generale e le altre persone (una decina) sono riuscite ad allontanarsi. Quel giovane si è dimostrato subito poco collaborativo, arrivando a minacciare i carabinieri con un coccio di bottiglia e colpendone uno al volto. Alla fine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale: diciottenne marocchino, era già gravato dal divieto di dimora nel Comune di Milano per lo stesso reato. Non solo: è stato anche denunciato in stato di libertà per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e rissa. Nel corso del servizio, a cura della Compagnia Milano Duomo, con il supporto della Compagnia Porta Magenta e del 3° Reggimento Lombardia sono stati poi denunciati: per ricettazione un trentenne sudanese, che aveva vestiti di varie marche con ancora la placca antitaccheggio e un trentunenne tedesco poiché non aveva rispettato un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

Denunciato poi per danneggiamento un trentunenne pachistano che, in via Andrea Doria, in evidente stato di alterazione psicofisica, si era intrufolato in una macchina infrangendo un finestrino e addormentandosi sul sedile. E non è finita, perché i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno indagato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un italiano di 53 anni e un ecuadoregno quarantenne che è stato anche sanzionato amministrativamente per guida senza patente e inottemperanza all’alt.

M.V.