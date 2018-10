Milano, 13 ottobre 2018 - L'ha seguita fino a casa dall'uscita di scuola e una volta in ascensore si è masturbato davanti a una ragazzina di 14 anni. La squadra mobile di Milano ha eseguito una misura di custodia cautelare per corruzione di minore nei confronti di un italiano sui 50 anni.

L'uomo, che ha alle spalle un precedente per violenza sessuale ai danni di una minorenne risalente a 15 anni fa, è stato definito dagli uomini, diretti da Lorenzo Bucossi, "un libero professionista distinto" e "insospettabile". Secondo quanto ricostruito dalla testimonianza della vittima e dalle immagini delle telecamere di sicurezza il 50enne un giorno dello scorso settembre ha seguito la minorenne fino a casa dopo la fine della scuola. Una volta dentro lo stabile, l'uomo ha bloccato l'ascensore mentre saliva al piano dell'appartamento della 14enne e ha iniziato a masturbarsi senza però toccarla in alcun modo. Solo l'arrivo casuale di un condomino ha spaventato l'uomo, che si è dato alla fuga. La vittima è subito corsa in casa e ha raccontato tutto ai genitori che hanno contattato la polizia. L'uomo è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria durante l'orario di uscita delle scuole. Dal modus operandi del 50enne gli investigatori ipotizzano che non sia la prima volta.