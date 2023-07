Violento temporale su Milano, tetti divelti dal vento e scaraventati sulle strade. Granelli. “Livelli dei fiumi in salita”

Milano, 25 luglio 2023 – Tetti divelti, alberi abbattuti e lamiere scaraventate sulle strade. La furia del vento ha travolto Milano stanotte e ora è iniziata la conta dei danni. Impressionanti le scene che costellano la città. Circonvallazioni sbarrate dai tronchi e quartieri allagati in tutta la città. "La pioggia caduta questa notte alle 4 a Milano nel corso del violento temporale – dice l'assessore alla Sicurezza, Marco Granelli – ha avuto un'intensità di circa 30 millilitri l’ora con punta massima di 39 mm/h in piazza Sicilia”.

I fiumi si stanno ingrossando

“I danni sono molti – continua Granelli – con alberi caduti, allagamenti, danneggiamenti a tetti. C'è in campo l'impegno massimo dei vigili del fuoco e del sistema della protezione civile, in lavoro continuo da venerdì scorso. I livelli dei fiumi alle 5.30 erano in salita: il Seveso nelle aree di controllo di via Ornato a 149 e in via Valfurva a 138. Il Lambro in via Feltre a 1,77".

Circolazione in tilt e mezzi deviati

La circolazione è in tilt in tutto il capoluogo. Ritardi sulle linee Atm a causa delle numerose deviazioni alle linee degli autobus e dei filobus. Le linee metropolitane funzionano regolarmente, ad eccezione della linea 1 che salta la stazione di Inganni. Sono 20 le linee di tram bloccate, a circolazione ridotta o sostituite da bus.

Disagi anche per la circolazione ferroviaria regionale. Trenord segnala ritardi e cancellazioni su gran parte del trasporto. Danni all'infrastruttura ferroviaria che hanno interrotto la circolazione tra le stazioni di Albairate e Milano Porta Genova; ritardi fino a 60 minuti per guasti alla linea tra Milano Rogoredo e Milano Porta Vittoria. In tutta la Lombardia la circolazione ferroviaria resta fortemente ritardata dai danni da maltempo lungo diverse tratte, disagi per migliaia di pendolari.