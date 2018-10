Milano, 30 ottobre 2018 - La sala operativa della Protezione Civile, con il coordinamento dell'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha diramato un avviso di criticità per il fiume Po, con codice arancione per rischio idraulico nella zona PO1 (provincia di Pavia, Po-Tanaro). Viene segnalata in formazione in territorio piemontese un'onda di piena, il cui arrivo in Lombardia è atteso entro le prossime 24 ore. Sulla base degli attuali scenari di previsione, il colmo di piena dovrebbe raggiungere la sezione di Ponte Valenza/AL nella prima parte di oggi, martedì 30 ottobre. Attualmente, viene segnalato un livello di superamento della soglia di moderata criticità (allerta arancione, fase operativa di pre allarme), nella sezione di Ponte Valenza: zona PO1, provincia di Pavia, Po-Tanaro, con decorrenza dalla mezzanotte di stasera fino alla mezzanotte di domani, 31 ottobre.

La Sala operativa segnala anche codice arancione per rischio vento forte su tutto il territorio regionale. Si raccomanda di prestare attenzione transitando nei pressi di impalcature, cartelloni, alberi. Sono attese onde di piena sui fiumi Brembo, Serio, Mella, Chiese, Oglio e Adda (Valcamonica e Valtellina). Sul reticolo nord milanese (Olona, Seveso, Lambro e corsi d'acqua minori) il carattere temporalesco delle precipitazioni determina una forte incertezza nelle previsioni dei valori di pioggia previsti sull'area e dei livelli idrometrici attesi