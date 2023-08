Maltempo e distruzione La piscina perde pezzi danni al cimitero "Avanti con le urgenze"

di Monica Autunno

Danni da maltempo, non c’è fine. L’ultima pioggia ha provocato altri danni alla media di via De Amicis, già teatro di un ripristino d’emergenza dopo l’alluvione di luglio; è di ieri mattina la segnalazione di un ulteriore danno alla copertura della piscina di via Buozzi; e sempre ieri una relazione tecnica ha certificato i danni importanti al cimitero comunale: strutture e coperture in plexiglass ammalorate, rischio allagamenti per danni ai pluviali e acqua che piove dai lucernari, ascensore e illuminazione fuori uso, strutture di servizio “a bagno”: "Una situazione che preoccupa molto, ma programmeremo interventi di prioritaria urgenza - dice il sindaco Antonio Fusè - : il cimitero è luogo sensibile". Elenco urgenze dunque in costante aggiornamento, bilancio alla mano, in Comune a Melzo, dove il lavoro, dopo il fortunale di luglio, non si è mai fermato. Nel prossimo consiglio comunale, i primi di settembre, sarà ratificata la "manovra d’estate", con variazione di bilancio a molti zeri, con cui è stato possibile attivare la messa in sicurezza degli edifici scolastici, già cantierizzati. Una variazione da 630 mila euro, per i due soli edifici scolastici di via De Amicis e via Umberto I. "Le scuole riapriranno - così il sindaco -. Certo, come si vede non siamo fuori emergenza. I lavori vanno fatti, i materiali non arrivano o arrivano in ritardo. Stiamo facendo tutto quanto è possibile. Ai cittadini chiediamo pazienza. E ringrazio ancora la polizia locale, protezione civile e molti altri, per come hanno affrontato la situazione". Melzo, con altri Comuni d’area, risulta assegnatario di una tranche straordinaria di finanziamenti per le scuole da parte della Regione. "In realtà - così Fusè con l’assessore al Bilancio Giuseppe Alchieri - la notizia ci è arrivata, ma non abbiamo ancora contezza di quanti soldi arriveranno, sarebbe importante saperlo".