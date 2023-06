Maestre storiche in pensione "È stata un’avventura meravigliosa"

di Stefano Dati

"Le maestre si innamorano facilmente delle loro creature e con questo innamoramento formano cittadini e cittadine. La città vi è grata per ciò che avete donato a questi cittadini, se Cassano non vive situazioni di degrado lo deve anche a voi": è uno scorcio della lettera di ringraziamento della scuola scritta dall’insegnante Michelina Napoli e dedicata a cinque insegnanti neo-pensionate dell’Istituto Scolastico Quintino Di Vona. Dopo 40 anni e più d’insegnamento: Vilma Marta, Sonia Calvi, Manuela Pelanda, Antonella Monchi e Elena Bornaghi, mettono alle spalle 40 anni e più di insegnamento. Per loro è arrivato il momento della meritata pensione. Giornata particolare che resterà nella memoria delle protagoniste, quella vissuta nella mattinata di ieri per le neo-pensionate tra abbracci, sorrisi e lacrime di nostalgia, le colleghe si sono strette intorno a loro per un saluto che ha voluto significare anche un ringraziamento per il loro impegno in tutti questi anni di insegnamento. “Maestre di un tempo” della scuola elementare hanno in seguito vissuto il cambiamento di trasformazione in scuola primaria con metodi d’insegnamento innovativi.

"La scuola rispetto agli anni 80 è irriconoscibile - racconta Manuela Pelanda, maestra da 42 anni -. Penso che in futuro ci saranno altri cambiamenti, sono stati 42 anni di corsa a volte ridendo fino alle lacrime".

Tra le cinque neo-pensionate figura anche un consigliere comunale, Elena Bornaghi: "Il tempo è passato così in fretta, oltre 43 anni sono passati così velocemente che sono qui alla pagina dei saluti perchè è arrivato il momento della pensione. È stata un’avventura meravigliosa per quanto ho imparato dai bambini. In questo lungo periodo, con le colleghe abbiamo affrontato insieme le grandi sfide della nuova società, della nuova scuola. Abbiamo vissuto tantissimi cambiamenti, spesso faticosi altre volte entusiasmanti, lo abbiamo fatto con spirito di condivisione, collaborazione e rispetto". Non manca il saluto dell’Amministrazione comunale: "Un ringraziamento a nome dell’Amministrazione comunale, così l’assessore alla Scuola Rosetta Stavola - per il loro impegno in questi 40 anni di insegnamento, auspico che la loro esperienza possa essere messa a disposizione della comunità, le occasioni non mancano di certo".