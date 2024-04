Lupi e Policrome Khoròs chiudono la rassegna con Gaber

Sarà il ricordo del grande Giorgio Gaber (nella foto) a chiudere la rassegna musicale 2024 a Pioltello. Stasera è di scena un accurato omaggio all’artista milanese scomparso nel 2003 che farà calare il sipario sul cartellone di quest’anno dedicato ai cori, edizione di successo. Quello in programma oggi è uno spettacolo ironico, originale ed eclettico, com’era nell’indole del Signor G. ma allo stesso tempo rispettoso della sua eredità intellettuale. Il teatro canzone, formula recitativa inventata e portata al successo dall’autore negli anni Settanta in cui il ruolo di semplice esecutore gli andava ormai stretto, rivive con gag, brani e monologhi interpretati da Claudio Lupi con elementi originali che si affiancheranno agli splendidi arrangiamenti del Policrome Khoròs diretto da Fanny Fortunati. Appuntamento alle 21 con "Giorgio Gaber, sorpasso a destra". Ingresso libero sala consiliare (via Cattaneo).