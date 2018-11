Milano, 30 novembre 2018 - Quest'anno questa accensione ha un aspetto simbolico in più "perché queste luci che partono da una strada che porta al Veneto sono certamente un messaggio per accendere altre luci: penso in particolare alla fiaccola olimpica che tutti noi auspichiamo possa partire nel 2026 da Milano a Cortina".

Lo ha detto il presidente di Confcommercio, Claudio Sangalli, intervenendo all'accensione delle luci dei caselli di Porta Venezia insieme Gabriele Meghnagi, presidente di AscoBaires, l'associazione dei commercianti della via e l'assessore comunale al Commercio Cristina Tajani. "Dopo un back Friday molto bello - ha spiegato Meghnagi - da Sant'Ambrogio in avanti si entrerà nel vivo dello shopping natalizio" e, commentando l'accensione delle luci, Meghnagi ha spiegato che "le luci e un buon arredo urbano fanno totalmente la differenza è quello che da' il sentimento per iniziare gli acquisti". "continua la ollaborazione tra pubblico e privato per illuminare le vie centrali, ma anche le arterie dello shopping un po' piu' periferiche - ha sottolineato l'assessore Tajani - questo modello di partecipazione e corresponsabilità tra pubblico e privato e' tipico della nostra città e abbiamo intenzione di riprodurlo anche nei prossimi anni".

Le luci del Natale 2018 sono state sponsorizzate dal marchio Liu Jo: " Milano - ha spiegato Marco Marchi -amministratore delegato di Lui Jo - rimane per noi una fondamentale piazza per il mondo della moda che ha ovviamente un'influenza per il mercato domestico e anche extradomestico. Essere qui come protagonisti e' un segno di orgoglio e il segno di una forte vicinanza di Liu Jo al territorio".

