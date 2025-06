Lord e designer 90enne. Ha rilanciato Wembley e già lavorato a Milano

L’uomo giusto al posto giusto? Così sembrerebbe, dando uno sguardo al suo curriculum e ai suoi ultimi progetti. Norman Foster, 90 anni appena compiuti, è l’architetto che ha ridisegnato (insieme allo studio Populous) uno degli stadi più iconici della storia del calcio: Wembley a Londra. Un impianto costruito nel 1923, completamente demolito e ricostruito nel 2007.

Lo stadio di San Siro è quasi coetaneo del tempio inglese – l’inaugurazione risale al 1926 – e l’anno prossimo, l’anno in cui ospiterà la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali, il “Meazza“ compierà 100 anni. Milan e Inter sono determinati ad abbandonare la Scala del calcio e andare a giocare in un nuovo stadio nell’area limitrofa. Il Lord e archistar britannica negli ultimi anni ha progettato il Lusail Stadium per i Mondiali in Qatar del 2022 e da pochi mesi ha mostrato i rendering del nuovo stadio del Manchester United, un altro club che punta ad abbandonare il suo storico impianto, l’Old Trafford, e traslocare in una nuova casa da 100mila spettatori.

Foster, inoltre, ha giù lavorato a Milano. Prima al progetto del nuovo quartiere a Santa Giulia e poi al negozio Apple in Piazza Liberty. L’architetto, dunque, capisce di nuovi stadi e conosce il capoluogo lombardo. L’uomo giusto al posto giusto? Sembra proprio di sì. M.Min.